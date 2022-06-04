На это "влияют десятки, а то и сотни факторов".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, как долго может продолжаться война с Россией.

Как он отметил в интервью изданию "Медуза", "если считать по накопленному оружию, это может затянуться на срок от двух до шести месяцев".

В то же время он подчеркнул, что не хотел бы ставить конкретные сроки, поскольку продолжительность войны зависит от множества факторов.

"Война — нелинейный процесс, влияют десятки, а то и сотни факторов, включая непрямые военные и непрямые дипломатические. Я бы сроки конкретно не ставил. Я бы больше анализировал изменения общественных настроений в нашей стране, в России, в Европе. Мы сейчас понимаем, что необходимо снова начать более интенсивно работать с пророссийским лобби, которое есть в Европе, для того, чтобы оно не имело возможности эти продвигать дальше убийственные для Украины нарративы", - отметил он.

Как писал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с россией может прекратиться в любой момент.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу за счет количества своих людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

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