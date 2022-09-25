Это приводит к снижению уровня морально-психологического состояния военнослужащих оккупационных войск.

Новоприбывших по мобилизации военнослужащих российские оккупанты без подготовки направляют в свои подразделения на линии соприкосновения.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook об оперативной информации по состоянию на 18:00.

"Командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование подразделений, понесших потери, непосредственно на линию соприкосновения", – говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей.

Мобилизация в России: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 миллион человек. Также появлялись сообщения о намерении собрать 1,2 миллиона человек.

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