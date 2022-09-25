Ранее представитель президента Украины отметила, что именно крымские татары в своем большинстве получают повестки в оккупированном Крыму.

Сегодня, 25 сентября в оккупированном Россией Крыму завершают мобилизацию в ряды ВС РФ.

Об этом заявил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в своем видеообращении.

"Слова благодарности крымчанам, выполнившим свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", - заявил оккупант. Видео дня

По его словам, план призыва "выполнен в полном объеме".

Известно, что за несколько дней крымским татарам в оккупированном Крыму раздали более 1,5 тыс. повесток на мобилизацию. Представитель президента отметила, что именно крымские татары в своем большинстве получают повестки в Крыму.

У Зеленского подчеркнули, что "массовая мобилизация крымских татар в Крыму – это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа".

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

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