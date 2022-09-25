Милош Земан сравнил их с украинскими беженцами.

Президент Чехии Милош Земан считает, что россияне, которые пытаются скрыть от мобилизации, не представляют угрозу безопасности. Он сравнил таких мужчин с украинскими беженцами. По мнению президента, Чехия должна выдавать таким гражданам РФ визы.

Соответствующие заявления Земан сделал в комментарии порталу CNN Prima News.

"Я думаю, что мы должны давать визы этим людям, как украинским беженцам. Человек, бегущий из России, не представляет угрозы безопасности", — сказал президент Чехии.

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Земан также поделился мнением о потенциальном военном перевороте в России. По его словам, российские офицеры не смогут стать инициаторами политических изменений.

"Военные продемонстрировали такую огромную некомпетентность, что не станут инициаторами каких-либо перемен, возможности бизнеса ограничены санкциями, не говоря уже об изъятии яхт. Если произойдут политические изменения, я буду рассматривать это как давление со стороны экономических кругов", — добавил Земан.

Отношение европейских стран к россиянам, бегущим от мобилизации

В Европе нет единого мнения касательно выдачи виз россиянам, которые пытаются скрыться от "частичной" мобилизации.

Ирландия пообещала рассмотреть возможность приема таких мужчин. "Нам нужно все это оценить. Прежде всего мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление на убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году выросло. Это дает значительное давление на страну", — сказал премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбаре высказался за предоставление виз гражданам РФ, которые пытаются избежать призыва в армию. По его словам, "это не война против россиян".

А вот в Латвии в день объявления мобилизации заявили, что не станут выдавать визы уклонистам из соображений безопасности.

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