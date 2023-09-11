Призыв 700 тысяч россиян – "за пределами возможностей", считает Яковенко.

Во время новой волны мобилизации в России власти не смогут призвать на войну против Украины 700 тысяч человек. Об этом заявил российский оппозиционный журналист, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко.

Как он заметил в эфире телеканала FREEДОМ, достичь таких объемов мобилизации РФ не сможет как из-за ограничений в военной инфраструктуре, так и из-за нежелания россиян идти на фронт.

"Идет ползучая мобилизация, продолжает действовать прошлогодний осенний указ Путина о частичной мобилизации. Все люди, имеющие к этому отношение, имею в виду те, которые находятся под угрозой быть отправленными на эту преступную войну, они об этом прекрасно знают. В общем, они либо выехали, либо прячутся, либо покорно ждут отправки на эту бойню", – пояснил Яковенко.

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Он считает, что призыв 700 тысяч россиян – "за пределами возможностей". Журналист вспомнил, что происходило в России во время мобилизации осенью прошлого года.

"В 2022 году во время частичной мобилизации максимум, который смогли мобилизовать, – 300 тыс. человек. Мы видели, что происходило, когда в ряде случаев людей просто отправляли обратно, потому что их не смогли обмундировать, не могли обеспечить им военную выучку, боевое слаживание. Есть ограничения полигонов, ограничения казарм, чтобы люди проходили подготовку", – отметил эксперт.

Кроме того, социолог отметил, что у россиян нет желания идти на фронт. Они сколько угодно могут писать в соцсетях "какую-то гадость", однако мотивация "рисковать жизнью за совершенно непонятные идеи, которые четко даже сформулировать уже более 1,5 года никто не может", отсутствует.

"Единственная мотивация – это деньги. Но эта мотивация работает на депрессивных регионах, где люди всей семьей живут на пенсию бабушки или получают там 10, 20, или 30 тыс. рублей. В таких условиях 200 тыс. рублей, которые обещают за человека, работают. Но в больших городах это все не работает. Поэтому, например, из Москвы или Петербурга уходит на фронт на порядок меньше, поэтому если серьезно напрягаться, могут 300 тыс. найти, но 700 тыс. – это сказки", – резюмировал Яковенко.

Мобилизация в России: будет ли новый призыв

Осенью 2022 года в России уже объявляли частичную мобилизацию. 21 сентября Путин подписал соответствующий указ. Тогда ожидалось, что на войну против Украины мобилизуют 300 тысяч человек. Примерно через месяц мобилизация официально завершилась, однако на самом же деле не прекращалась ни на день.

В последнее время в информационном пространстве раздается все больше заявлений о том, что после сентябрьских выборов в России объявят новую – уже более масштабную – мобилизацию. Прогнозы относительно ее объемов –разные.

Представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что для восполнения потерь и создания новых соединений в России уже призвали от 90 до 100 тысяч человек. При этом, по его словам, масштабной мобилизации вроде прошлогодней в России может и не быть.

В то же время в Генштабе ВСУ говорят, что в ближайшее время Кремль таки объявит большую мобилизацию. Цель – призвать до 700 тысяч человек.

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