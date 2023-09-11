По словам представителя украинской разведки, стоит анализировать, нужен ли такой шаг Путину политически.

Кремль в этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Впрочем, масштабной мобилизации может не быть.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Объявят ли они вновь открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Пожалуй, что нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", - считает Скибицкий.

Однако, как добавил представитель ГУР, все необходимые организационные мероприятия для этого Кремль уже провел, в том числе на законодательном уровне. Москва уже даже рассчитала, какую численность людей и из каких регионов стоит призывать. Сейчас они мобилизуют людей из всех регионов, а особенно из депрессивных - где люди идут воевать, чтобы заработать.

"Сейчас у Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: "Мы призываем еще 500 тысяч человек". В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников и призывают 240 тысяч срочников. А дальше тех, кого мобилизуют, кого призывают на действительную военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армии (ведь в них срочники тоже не участвуют в боевых действиях)", - пояснил Скибицкий.

Заключать контракт убеждают разными способами. В частности манипулируя, что контрактники получают большую зарплату, что их направляют на менее горячие участки, чем мобилизованных. И так этот процесс постепенно движется.

Мобилизация в РФ

Как сообщил Генштаб 11 сентября, в ближайшее время в России объявят новую волну мобилизации, чтобы покрыть катастрофические потери живой силы на фронте.

Отмечается, что принудительная массовая мобилизация будет проходить в том числе и на оккупированных украинских территориях. По данным Генштаба ВСУ, на фронт российские власти планируют дополнительно отправить от 400 до 700 тысяч человек.

В течение весны-лета российские власти активно готовились к возможной новой волне мобилизации. Например, приняли повышение предельного возраста пребывание военнообязанных в запасе. То есть количество потенциальных кандидатов на мобилизацию значительно увеличили.

Одновременно в России значительно ужесточили наказание за неявку в военкомат для тех, кто получил повестку. Если в прошлом году от мобилизации можно было "откупиться" относительно небольшим штрафом, то теперь штраф будет уже ощутимым.

Кроме того, в России фактически перестал действовать институт "брони" военнообязанных сотрудников критически важными предприятиями. Теперь "бронь" не является препятствием для принудительной отправки на фронт.

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