Присутствующий пропагандист Владимир Соловьев не возразил, а вполне согласился с ним.

Российский генерал Андрей Картаполов в эфире пропагандистского шоу порадовался удару оккупантов по Краматорску, из-за которого погибли 12 человек и пострадали 60 человек.

"Удар по Краматорску - это просто шик, скажу вам. Снимаю шляпу перед тем, кто ее планировал. Это просто песня, мое старое военное сердце радуется", - сказал он.

Присутствующий пропагандист Владимир Соловьев не возразил, а вполне согласился с ним.

Удар РФ по Краматорску - детали

Аварийно-спасательные работы в кафе Краматорска Донецкой области, куда армия Российской Федерации ударила ракетой, завершенные. Всего погибло 12 человек. Утром 29 июня из-под завалов деблокировано тело еще одного погибшего. Также сообщалось, что среди раненых есть политик, журналист и писатель из Колумбии.

"В общей сложности погибли 12 человек, в том числе три ребенка; пострадали 60, среди них - ребенок; и спасены 11 человек, из них семь - подразделением ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.

Сотрудники СБУ по горячим следам задержали корректировщика российского удара по кафе Краматорска. Им оказался житель города, работник местного газотранспортного предприятия, которого дистанционно завербовало российское ГРУ.

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