Собеседники издания отмечают, что оценить реальное количество потерь трудно.

С начала полномасштабной войны общее количество убитых или раненых украинских и российских военных приближается к 500 тысячам.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов Америки. По их словам, оценить количество потерь трудно, поскольку Россия их занижает, а Украина - не разглашает.

Потери российских военных, по словам официальных лиц, приближаются к 300 тысячам (около 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых). Украина потеряла около 70 тысяч убитых воинов и 100-120 тысяч раненых.

Видео дня

Издание отмечает, что оккупационные войска преобладают на поле боя едва ли не в три раза, а Россия имеет больше населения, из которого можно пополнить свои ряды.

По оценкам аналитиков, в Украине насчитывается около 500 тысяч военнослужащих, включая действующую службу, резерв и военизированные войска. В то же время Россия почти утроила это число, имея 1 330 000 военнослужащих действительной службы, резерва и военизированных войск - большинство из последних из ЧВК "Вагнер".

Потери России и Украины: что известно

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 256 510 своих захватчиков.

В апреле министр обороны Алексей Резников сказал, что Украина потеряла на войне меньше военных, чем количество жертв мощного землетрясения в Турции (более 50 тысяч). Ранее стало известно, что данные по украинским потерям являются государственной тайной.

В марте прошлого года в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска потеряли 1351 убитыми и 3825 ранеными. Российские СМИ отмечали, что в этот список не входят потери Росгвардии, ОМОНа и полиции, а также мобилизованных жителей оккупированных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: