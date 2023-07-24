Если по старым правилам призыву в 2024 году подлежали 6,8 млн человек, то по новым - 9,14 млн (+2,34 млн).

Более двух миллионов граждан РФ пополнят ряды "призывников" для армии в результате расширения границ призывного возраста, инициированных Государственной Думой.

Поправки, отменяющие повышение нижней границы призыва с 18 до 21 года, но повышающие верхнюю планку с 27 до 30 лет, на треть увеличат численность призывного контингента, прогнозируют демографы.

Если по старым правилам призыву в 2024 году подлежали 6,8 млн человек, то по новым - 9,14 млн (+2,34 млн). В 2025 году в случае принятия поправок численность призывного контингента составит 9,13 млн человек, в 2026 году - 9,16 млн человек, в 2027 году - 9,28 млн человек, а к 2030 году вырастет почти до 10 млн, оценивает научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов.

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Призыв и мобилизация в РФ - детали

Госдума РФ вместо повышения одновременно верхней и нижней возрастных рамок для призыва на срочную службу, утвердила повышение только верхнего предела, а нижняя планка останется, как есть. Теперь на срочную службу в РФ будут призывать с 18 до 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Ранее в стране повысили призывной возраст.

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