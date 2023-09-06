Кремль проведет "выборы" и затем будет объявлена ​​мобилизация.

В 20-х числах сентября в России начнется новая волна мобилизации.

Как сообщает российское оппозиционное издание "Можем объяснить", в Кремле принято решение проводить повторную принудительную мобилизацию в этом месяце, после того, как пройдут "выборы" (8-10 сентября) и закончатся связанные с подведением итогов мероприятия.

По словам одного из собеседников издания, логика второй волны мобилизации состоит в том, что призванных по указу от 21 сентября 2022 года мужчин пришло время ротировать, чтобы повысить эффективность в войсках и не допустить чрезмерного роста недовольства в семьях мобилизованных в первую волну.

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Отмечается, что государство усилило рычаги влияния на граждан и теперь уклоняющихся будут привлекать к уголовной ответственности, а также предусмотрен штраф 30 000 рублей за неявку в военкомат после получения повестки.

Мобилизация в России - главное

Как заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, в России рассматривают вариант мобилизации еще 450 тысяч человек для войны против Украины.

Как пишут украинские СМИ, в России уже подготовили проект указа президента Владимира Путина об объявлении новой волны масштабной мобилизации, диктатор может подписать документ уже в конце сентября.

21 сентября 2022 года Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации на территории РФ.

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