Командование РФ до сих пор не составило ни списков раненых, ни списков погибших.

Уцелевших российских мобилизованных в результате удара ВСУ по ПТУ в Макеевке 31 декабря хотели отправить в наступление, поделилась жена одного из резервистов в интервью "Важным историям".

Сообщается, что командование РФ до сих пор не составило ни списков раненых, ни списков погибших. "Трехсотых" якобы отправили в ростовский военный госпиталь.

"Нет информации, в какую больницу везут мужа. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне многие женщины пишут и звонят - у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает. Понятно, что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял", - рассказала жена одного из мобиков.

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По ее словам, сначала оставшихся в живых хотели собрать, "чтобы они шли в наступление", но среди командования пошел "резонанс".

"В связи с этим какая-то часть пошла не пойми куда, они все разбрелись. В наступление идти - надо быть полным идиотом, учитывая, что у них нет ничего. И слушать вышестоящие инстанции - ради чего? Это заранее обречение на смерть. Те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону - в укрытия какие-то. Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие (расследование взрыва)", - поделилась она.

Другая родственница мобилизованного из Самарской области рассказала, что мужчин "хотят списать как ненужных свидетелей": "Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать". Она не пояснила, что именно подразумевается под "списанием".

Удар по россиянам в Макеевке - что известно

Накануне стало известно о крупном "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизированных из России.

В сети также сообщали, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили вместе отпраздновать Новый год под поздравление Путина.

Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Россия официально подтвердила гибель только 63 военных. Но, по мнению западных экспертов, это уже не спасает репутацию министерства Шойгу. Потому МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

Но уже 4 января официальные потери РФ снова выросли - Минобороны Шойгу заявило о гибели 89 оккупантов.

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