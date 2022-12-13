Кудрин присоединился к оккупационным силам еще в 2014 году - возглавил террористов, которые напрямую подчинялись российской разведке.

В боях ВСУ ликвидировали подполковника ВС РФ, командира батальона Дениса Кудрина (позывной – "Хулиган") из Белгородской области, который воевал против Украины с 2014 года, сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

На сайт "Миротворец" россиянин внесен как военный преступник и мародер. Указывается, что ради шутки и наказания "Хулиган" неоднократно сливал в открытый доступ данные своих же подчиненных.

Кудрин присоединился к оккупационным силам еще в 2014 году - возглавил террористов, которые напрямую подчинялись российской разведке.

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По его приказу захватчики неоднократно обстреливали жилые районы Луганской области. Вместе с другими оккупантами Кудрин участвовал в пытках и убийствах украинских военных.

Кудрина было разоблачено на фактах мародерства - "отжимал" автомобили у украинцев на оккупированных территориях и торговал краденым.

Получил орден за "взятие" Дебальцево в 2015 году. Против Кудрина в Украине открыто уголовное производство.

Потери россиян в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 95 260 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ полковника Сергея Череватого, на востоке россияне начинают испытывать дефицит запасов боеприпасов 122 и 152 мм.

По подсчету военного эксперта Ивана Киричевского, ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков. Армия РФ уже также потеряла почти 6 тысяч бронемашин, выбито 45% от довоенного количества.

В боях против ВСУ враг потерял и более 2700 артсистем и РСЗО, или 48% от довоенного количества.

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