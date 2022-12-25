В мае Фоменко уже выложил новое фото в военной форме и, вероятно, участвовал в боях. После чего снова был схвачен украинскими военными.

Российский оккупант Александр Фоменко из Таганрога во второй раз попал в украинский плен. После первого обмена россиянин снова пошел воевать и снова был захвачен украинскими воинами.

Как пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе, Фоменко призвали на срочку в июне 2018 года, оккупант служил в оккупированном Крыму в 126-й бригаде береговой обороны, где и остался на контракте и обзавелся семьей.

Последние видео Фоменко в плену у ВСУ датированы, предположительно, 1,5 месячной давности. Однако, отмечает аналитик, Фоменко брали в плен и ранней весной. Тогда русский жаловался, что всю его колонну разбили. Бойцы ТрО даже дали оккупанту закурить.

Видео дня

В мае Фоменко уже выложил новое фото в военной форме и, вероятно, участвовал в боях. После чего снова был схвачен украинскими военными.

В настоящее время оккупант активен в соцсетях, что косвенно может подтверждать его возвращение на родину.

Фоменко "обзавелся популярностью" после публикации видео с его пленением еще в начале вторжения России, когда захватчики делали попытки наступления на Киевскую область. Оккупант был в числе первых пленных.

Потери России в Украине – актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали уже более 100 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

О больших потерях среди "вагнеровцев", отправленных штурмовать позиции ВСУ в Бахмуте, сообщали накануне в Институте изучения войны.

Накануне защитники опубликовали уникальные кадры неудачного штурма российских морпехов.

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