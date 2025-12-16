Трек создает яркий портрет штурмовых подразделений.

Украинские артисты Козак Сиромаха и Ян Шипула провели несколько дней с бойцами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и при участии музыканта Саши Чемерова написали боевую песню, в которой сочетаются фолк-рок и хип-хоп.

Процесс создания композиции показали в четвертом эпизоде музыкального милитарного проекта платформы Культурные силы "Фронтовая студия". В нем военные подразделения открывают двери для музыкантов, чтобы рождались боевые песни. Ранее уже были представлены композиции для 30-й, 92-й и 93-й бригад, над созданием которых работали Саша Чемеров, Гоня, Павел Гоц и Миша Правильный.

Новый трек для 10-й бригады создает яркий портрет штурмовых подразделений - операторов дронов, пехотинцев и штурмовиков, которые "сжимают зубы, идут вперед и доводят дело до конца". Оба артиста имеют боевой опыт: Казак Сиромаха воевал во времена АТО, Ян Шипула - добровольно мобилизовался в начале полномасштабного вторжения. Поэтому им легко было участвовать в тренировках и обращаться с оружием.

Их песня благодаря драйвовому ритму, сильной вокальной подаче и поэтическим образам гор прославляет идентичность бригады - выносливость, закаленную в высокогорье и пронесенную через тяжелые поля боя Донбасса. Трек передает и спокойную точность ночных ударов, и первобытную силу тех, кто "всегда держит лицо", даже под огнем.

"Эдельвейс родился из духа, который мы почувствовали внутри бригады, - их спокойной силы, дисциплины и горной стойкости. Это песня о способности подняться над страхом так, как эдельвейс расцветает на камне, - тихо, упрямо и с неоспоримой силой", - отметил Козак Сиромаха, победитель проекта "Голос страны".

Известно, что 10-я бригада была сформирована в 2015 году. С тех пор она вела бои по всему Донбассу - от Золотого на Луганщине до Широкино в Приазовье. С 2022 года бойцы бригады прикрывали северную границу, выбивали оккупантов из Киевской области и воевали в Бахмуте. Сейчас они держат оборону в Донецкой области.

"Фронтовая студия" - музыкальный милитарный проект платформы Культурные силы. В нем приняли участие 17 известных артистов. Возможно, Культурные силы стали первыми, кому удалось собрать такое количество художников разных жанров в рамках одного музыкально-военного проекта. Среди них - Саша Чемеров, MONATIK, Павел Гоц (NAZVA), NORD DIVISION, Kozak Siromaha, Юля Юрина, Миша Правильный, Lely45, PROBASS ∆ HARDI, ДК Энергетик и другие.

Всего в рамках проекта выйдет 16 эпизодов шоу, 16 релизов песен и 16 музыкальных видео.

Культурные силы - платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает милитарную культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

