С начала полномасштабного вторжения ВСУ "отправили в ад" уже 105 250 оккупантов.

В Украине ликвидирован командир мотострелковой бригады полковник Марат Гаджибалаев, сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

На родине Гаджибалаева осудили до 4 лет колонии за получение взятки и подписание фиктивных товарных накладных о несуществующих объемах принятого твердого топлива.

В 2015-м полковник получил взятку от подчиненного в размере 80 тысяч рублей.

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Как пишут российские СМИ, этим Гаджибалаев нанес ущерб министерству обороны РФ в размере 1,6 млн рублей.

Позже суд дал ему 4 года исправительной колонии общего режима с правом занимать должности сроком на 2 года.

Потери России в войне с Украиной - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ "отправили в ад" уже 105 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Наибольший "урожай" украинские бойцы собрали на Лиманском и Бахмутском направлениях.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, до февраля 2023 года ресурс частичной мобилизации РФ себя полностью исчерпает.

Кроме того, в результате удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.

По состоянию на 29 декабря больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими. Также отмечается, что в районе города Донецк было ранено и уничтожено до 10 вооруженных оккупантов.

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