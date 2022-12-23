Судя по всему, "пулеметчик" был из "частично мобилизованных". Уже 13 ноября ВСУ его "зажмурили"

В Украине ликвидирован 44-летний российский пулеметчик Николай Рудаков из "частично мобилизованных". Еще со школы Рудаков занялся автоделом, был участником и призером нескольких соревнований.

Как пишет сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Рудаков проходил срочную службу с 1996 по 1988 годы в подразделении военной разведки.

Судя по всему, "пулеметчик" был из "частично мобилизованных". Уже 13 ноября ВСУ его "зажмурили".

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В сети Рудаков публиковал фото результатов соревнований, на которых он вместе с другими гонщиками позирует с наградами на фоне белой "Лады". Именно эта марка машин – очень популярная покупка у родственников ликвидированных россиян, получивших компенсации от государства.

Война в Украине – потери России в боях с ВСУ

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч российских захватчиков и тысячи единиц вражеской техники.

В результате удара украинских войск по вражескому аэродрому в районе Каховки на Херсонщине ликвидировано 150 российских военных, еще 50 - ранены.

20 декабря Генеральный штаб подтвердил разгром пункта постоянной дисклокации РФ в Херсонской области.

Согласно прогнозам западных аналитиков, до начала 2023 года Россия может полностью потратить исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или до старых запасов.

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