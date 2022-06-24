Белорусский блогер решил подшутить и прислал фейковое письмо от "Единой России".

Сотрудники одной из школ в подмосковном Клине провели "субботник" 23 июня под название "Труд освобождает". После облагораживания территории участники акции сфотографировались с плакатами "Один народ, одна нация, один праVитель".

Об этом сообщил белорусский блогер Владислав Бохан.

Он прислал в школу фейковое письмо от имени партии "Единая Россия" с инструкциями к проведению акции. При этом он потребовал прислать фотоотчет с плакатами. Ответ ему прислали уже на следующий день.

"Ежегодно люди, что стоят здесь на фото с лозунгом третьего рейха "Один народ, одна нация, один правитель" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer), вещают об освобождении страны от фашистских захватчиков. Этой же маркой сегодня они паразитируют на разумах детей с целью оправдания захватнической войны своей империи", - написал Бохан.

При этом он указал, что именно такие люди стали соучастниками того, что "коричневая чума снова подняла голову в России (и в Беларуси)".

"Свобода в их понимании - отработать, дабы не прилетело от чинуш. Это не пранк, цель пранка - смех, это же - акция, вскрывающая страшную и абсурдную иронию свершившейся вокруг нас действительности", - подытожил блогер.

Как ранее сообщал УНИАН, российские школьники почтили память и героизм жителей Калинина во время оккупации фашистами странным флешмобом. Дети создали гвоздики, в которых насчитали 1488 лепестков.

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