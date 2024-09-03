Он находится на окраине города.

Вечером в понедельник, 2 сентября, в российской Твери начали отбивать атаку беспилотных летательных аппаратов.

Местные Telegram-каналы распространили большое количество видео работы российской противоводушной обороны. Сообщается, что около 23:00 она работала в Мигаловской в/ч.

По данным российских пабликов, целью беспилотников был местный аэродром. Вероятно речь идет об аэродроме совместного базирования Мигалово, который находится на окраине города.

Видео дня

Удары по российским аэродромам

Как известно, Украина неоднократно била по российским военным авиабазам беспилотными летательными аппаратами. Это позволило нанести захватчикам серьезные потери.

В конце августа под атакой дронов оказался российский аэродром в городе Калач-на-Дону. По данным источников УНИАН, той ночью Украине удалось поразить склады с управляемыми авиабомбами и топливом.

В Defense Express отмечали, что эта был единственный аэродром возле Украины, на котором россияне защищали самолеты с помощью укрытий.

Также ранее в Саратовской области сообщали об атаке украинских беспилотников на аэродром "Энгельс". Именно с этой авиабазы взлетают российские бомбардировщики для ударов по Украине.

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