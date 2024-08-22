Захватчики пытались защитить свои самолеты.

Аэродром "Мариновка" в Волгоградской области является единственной российской авиабазой вблизи Украины, на которой построили укрытия для самолетов.

Как пишет Defense Express, работу над конструкциями вели с ноября 2023 года до начала 2024-го. Аналитики отмечают, что речь не идет о полноценных защитных сооружениях - вероятно, эти укрытия способны защитить от непогоды, однако не очень эффективны против обломков.

Украинская дроновая атака вызвала пожар и детонацию боеприпасов, поэтому россиянам пришлось закрывать аэропорт "Гумрак" и готовить эвакуацию поселка Октябрьское, что неподалеку.

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Отмечается, что сам аэродром находится в 450 километрах от линии российско-украинского фронта. Фактически он ближе к Казахстану, чем к границе Украины.

Удар по аэродрому Мариновка

Напомним, что этой ночью в городе Калач-на-Дону услышали мощные взрывы, после которых с территории военной авиабазы начал подниматься густой дым. Известно, что ранее там находились российские военные самолеты.

По данным УНИАН, этот аэродром оказался под украинской дроновой атакой, поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и топливом.

Впоследствии в сети опубликовали супунтиковые снимки "Мариновки", которые сделали уже после ночного удара. На них можно увидеть значительные разрушения.

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