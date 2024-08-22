Россияне разместили на аэродроме по меньшей мере эскадрилью Су-34.

На пораженном украинскими силами аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ размещались самолеты-бомбардировщики Су-34 и разведывательные самолеты Су-24МР.

Об этом сказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24". Эксперт отметил, что на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области ранее базировались разведчики.

"Там базировались Су-24МР - разведчики, которые летали над Черным морем, разведывали и были основными глазами россиян в тот период, когда там были сбиты два самолета дальней радиолокационной разведки А-50", - сообщил Криволап.

Видео дня

Тот аэродром раньше не привлекал внимания.

"Туда засунули где-то эскадрилью Су-34, может чуть больше. И произошла такая атака. Потому что им уже не так близко летать как из Морозовска или Миллерово, но достаточно близко", - отметил Криволап.

Удар по аэродрому "Мариновка"

Источник в Службе безопасности Украины сообщил УНИАН о том, что украинские дроны ударили по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области, который враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине. В частности, на аэродроме были поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и топливом. Местные жители пожаловались, что после атаки дронов СБУ их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса.

Вас также могут заинтересовать новости: