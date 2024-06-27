Речь идет о Редкинском опытном заводе в Тверской области.

В ночь на 27 июня украинские беспилотники поразили Редкинский опытный завод в Тверской области РФ, который производит топливо для истребителей. В результате удара повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов завода.

Как сообщает Newsweek, российский завод, который расположен в 620 милях (997 километрах) от границы Украины, атаковали 4 беспилотника.

Издание со ссылкой на сообщение местных властей Тверской области сообщило, что российская ПВО сбила все цели и "помешала атаке беспилотников", но по ситуации на заводе комментарии отсутствуют.

"Около 4 часов утра 27 июня в Конаковском муниципальном районе Тверской области дежурные ЗРК Минобороны России отразили очередную атаку БПЛА. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты ГСЧС. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как известно, Редкинский опытный завод - одно из крупнейших химических производств Тверской области. Он выпускает более 40 наименований продукции различного назначения. А на сайте предприятия отмечается, что завод был производителем "уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности" в течение 10 лет.

Это уже не первая атака на этот завод. Еще в сентябре 2023 года украинские дроны повредили резервуар для хранения на этом предприятии. В украинской разведке утверждали, что это химическое предприятие производит декалин - добавку к авиационному топливу.

Удары по России - последние новости

Как ранее писал УНИАН, 24 июня Силы обороны атаковали центр космической связи оккупантов в Крыму. Местные жители сообщали о мощных взрывах и атаке по меньшей мере 20 беспилотников.

Кроме того, 23 июня россияне сбили ракету над пляжем в Крыму. Это привело к гибели 5 человек, пострадали еще 152 человека. Гражданские жаловались, что оккупанты не включали сирены воздушной тревоги во время ракетной атаки.

Аналитики ISW сообщили, что Россия намеренно размещает свои военные объекты среди гражданских, чтобы прикрываться ими. Тем самым руководство РФ нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права.

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