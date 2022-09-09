Россия при рассмотрении вопроса о визах для украинцев будет принимать во внимание в том числе гуманитарный фактор, добавили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России рассматривает введение виз для украинцев.

Об этом пишут пропагандистские росСМИ.

"Однако ответные меры на введение Киевом визового режима в отношении россиян не обязательно должны быть зеркальными", - сообщили в ведомстве.

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Россия при рассмотрении вопроса о визах для украинцев будет принимать во внимание в том числе гуманитарный фактор, добавили в МИД РФ.

Визовый режим для россиян Украина ввела 1 июля. Спустя месяц, к 1 августа, ни один россиянин не получил украинскую визу, сообщал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

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