Сейчас соответствующие визовые ходатайства рассматриваются, но пока ни одна виза не согласована.

Заявки на получение украинской визы подали 112 граждан России.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодня, украинские посольства за рубежом получили 112 визовых ходатайств от граждан России. Это граждане РФ, проживающие в странах Европейского Союза. Сейчас эти ходатайства рассматриваются. Продолжается проверка этих граждан, пока ни одна виза не согласована", - рассказал Николенко.

Он также напомнил, что на территории РФ нет украинских дипломатических представительств.

"Граждане Российской Федерации, которые там проживают, не могут подать заявку на получение визы для въезда в Украину. Это могут делать только россияне, которые проживают в других странах мира и имеют там разрешение на временное или постоянное проживание", - отметил Николенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

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