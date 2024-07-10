Свой первый полет легкий многоцелевой вертолет Ми-34 совершил в далеком 1986 году.

Россия решила запустить в серийное производство легкий вертолет Ми-34: его будут производить на мощностях Казанского вертолетного завода. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает Defense Express.

Вертолет рассматривают в качестве альтернативы западным легким вертолетам от компаний Robinson, Bell и Airbus Helicopters. Они, напомним, прекратили поставлять комплектующие к своим машинам из-за санкций, введенных Западом.

Пока неизвестно, кто именно будет заказывать вертолет и существует ли в РФ вообще потребность в этой машине.

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Дело в том, что на самом деле Ми-34 является очень старым. Вертолет начали разрабатывать в СССР в качестве легкого учебно-спортивного вертолета для замены Ми-1 и Ми-2. Свой первый полет Ми-34 совершил в далеком 1986 году. Его построили малой серией в примерно 30 машин, после чего производство свернули.

Затем была попытка возродить проект, впрочем, инициатива закончилась ничем: возможной причиной неудачи называли неконкурентоспособность Ми-34 с основным конкурентом на российском рынке легких вертолетов - вертолетом Robinson R44.

Новинки из мира авиации: перспективные вертолеты

Пока Россия возрождает проекты советских времен, другие страны создают новые винтокрылые машины. Одной из наиболее интересных новинок стал китайский боевой вертолет, похожий на американский Apache.

Также Китай активно инвестирует в разработку беспилотных вертолетов. Одну из таких машин КНР начала испытывать еще в 2020-м.

Подобные аппараты призваны выполнять несколько задач, в частности, проводить разведку для кораблей Военно-морских сил Китая.

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