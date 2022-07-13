Именно из этого города взлетали самолеты, которые сбросили бомбы на Драмтеатр и роддом.

Краснодарский край РФ атаковала боевая саранча. Природа будто отомстила, ведь насекомые полетели именно в тот город, откуда ежедневно страна-агрессор выпускает самолеты, что бомбят Украину.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, "украинская боевая" саранча атаковала Приморско-Ахтарск. Как отметил Андрющенко, с аэродрома этого города ежедневно взлетают самолеты, что бомбят Донецкую область. Мало того, именно оттуда страна-агрессор отправляла бомбардировщиков, которые убивали людей в Драмтеатре и роддоме Мариуполя.

"Так вот, прямо сейчас это проклятый город под атакой боевой украинской саранчи. Просто нашествие, с которым ничего не могут поделать. Сама природа мстит за Мариуполь", - написал Андрющенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России провели чемпионат по метанию коровьего навоза.

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