С аэродрома этого города которого ежедневно взлетают самолеты, что бомбят Донецкую область / фото REUTERS

Краснодарский край РФ атаковала боевая саранча. Природа будто отомстила, ведь насекомые полетели именно в тот город, откуда ежедневно страна-агрессор выпускает самолеты, что бомбят Украину.  

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, "украинская боевая" саранча атаковала Приморско-Ахтарск. Как отметил Андрющенко, с аэродрома этого города ежедневно взлетают самолеты, что бомбят Донецкую область. Мало того, именно оттуда страна-агрессор отправляла бомбардировщиков, которые убивали людей в Драмтеатре и роддоме Мариуполя. 

"Так вот, прямо сейчас это проклятый город под атакой боевой украинской саранчи. Просто нашествие, с которым ничего не могут поделать. Сама природа мстит за Мариуполь", - написал Андрющенко. 

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