Россияне с удовольствием швыряли коровьи лепешки и утверждали, что навоз "совсем не пахнет".

В России решили продолжить многолетнюю традицию и провели чемпионат по метанию коровьего навоза. Соревнование проходило в Пермском крае. Россияне были в восторге от чемпионата и даже утверждали, что навоз "совсем не пахнет".

Чемпионат проводится в день села Крылово, сообщают российские СМИ.

Фестиваль получил довольно "оригинальное" название - "Веселый коровяк". Судя по лицам россиян, метание навоза действительно их веселит. На фоне всех санкций и ограничений жителям РФ только и остается, что искать поводы для развлечения во всем, даже в коровьих фекалиях.

Местные жители, которые принимали участие в метании навоза, рассказали, что он "практически не пахнет и не оставляет следов на одежде". На фестивале, куда некоторые россияне приехали даже из других городов, они могли также "повеселиться" во время катания на тележках.

На фоне того, что в РФ постоянно говорят об "удачном импортозамещении", фестиваль по метанию навоза выглядит действительно смешно. Судя по всему, после открытия дешевой копии McDonald's, которую гордо назвали "Вкусно и точка", россияне должны открыть развлекательный центр "Весело и точка", где главным развлечением станет метание коровьих фекалий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в "импортозамещенном" McDonald's в РФ людям подают еду с плесенью и насекомыми.

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