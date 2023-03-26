Конфликт поколений в России на фоне войны и путинской диктатуры обретает всё более гротескные мотивы.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин недоволен тем, что молодое поколение россиян не получало "в морду" за свои слова. Этой "бедой" градоначальник поделился в интервью местным журналистам.

"Благодаря соцсетям и гаджетам выросло целое поколение тех, кто за свои слова ни разу не получали в морду. А в морду — это больно. Когда нос на бок, кровь течет — это больно, но за свои слова отвечать надо же", — заявил Салмин.

Данный пассаж прозвучал в контексте того, что авторы анонимных телеграм-каналов часто критикуют Салмина вместо того, чтобы прийти к мэру и лично выразить ему свое недовольство.

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Примечательно, что ранее недовольство молодыми россиянами высказал институт "Иннопрактика", которым руководит дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Там заявили, что у российской молодежи "недостаточно хорошо сформированы ценности патриотизма".

Также следует добавить, что даже по российским данным основными сторонниками войны в России являются люди старшего поколения, тогда как среди молодежи наоборот много противников агрессивной политики Кремля.

Конфликт поколений в России

На фоне российского вторжения в Украину стало особенно заметным, что российская молодежь гораздо менее враждебна по отношению к Украине и Западу, чем поколение их родителей и дедушек/бабушек. Например, в прошлом году по России прокатилась целая серия поджогов военкоматов, которые совершали в основном молодые люди.

Также именно молодежь больше склонна проявлять симпатии к Украине, за что страдает от старшего поколения. Особенно вопиющий случай произошел недавно в Москве, где взрослая женщина написала донос в полицию на первоклассницу за нарисованный на бумаге украинский флаг.

Справедливости ради, бывают и обратные ситуации. Например, в Курске 49-летнего учителя будут судить по обвинению в дискредитации российской армии. За антивоенную позицию на педагога донесли его же ученики.

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