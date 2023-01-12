По словам члена комитета Госдумы, военно-учетная специальность должна быть у 100% молодых людей.

В Госдуме России призвали отправить всю молодежь на военные сборы, чтобы подготовиться к возможной крупномасштабной войне с НАТО.

Об этом заявил 72-летний член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, пишут пропагандистские СМИ. Он утверждает, что именно НАТО развяжет войну с Россией.

"Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ", — заявил Соболев.

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По его мнению, военно-учетная специальность должна быть у "100% молодых людей", а обучение длиться минимум полгода. Член комитета Госдумы также призвал восстановить базу мобилизованного развертывания, которая была ликвидирована.

"Сегодня частичная мобилизация проходила на базе военных училищ, это совершенно неправильно: и преподаватели были оторваны, и курсанты были несколько месяцев оторваны от учебы и занимались непонятно чем", — утверждает депутат.

Использование детей и подростков в войне

В июле 2022 года стало известно, что в России на фоне неудач в войне против Украины расширили масштабы военной подготовки для детей. В Белгородской области открыли 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов.

В январе 2023 года российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины потребовали от выпускников школ стать на "обязательный воинский учет". Отмечается, что это делают, чтобы в дальнейшем их можно было мобилизовать.

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