В Кремле оценили усилия экс-президента по запугиванию Запада и разжиганию ненависти.

Экс-президент России Дмитрий Медведев смог добиться расположения Владимира Путина и усилить свое политическое влияние в России, благодаря гневным постам в соцсетях, где он регулярно угрожает миру ядерным оружием. Об этом пишет Bloomberg в статье о военных настроениях в России.

Издание отмечает, что в прошлом Дмитрий Медведев был представителем "либерального" крыла в окружении Путина. Однако незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и уже в ходе войны Медведев стал регулярно публиковать в своих соцсетях посты с оскорблениями в адрес украинских и западных лидеров, а также с угрозами ядерной войной.

По словам источников издания, такой публичный образ позволил Медведеву вернуть утраченное в прошлом влияние.

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"Медведев стал одним из самых откровенных сторонников жесткой линии. (...) Его влияние в Кремле растет, поскольку Путин ценит его приверженность. Высокопоставленные чиновники теперь регулярно посещают встречи, которые созывает Медведев", – говорится в статье.

Также издание констатирует, что именно Медведева Путин отправлял с важной дипломатической миссией в Китай, а также наделил его расширенными полномочиями в надзоре за военным производством.

Гневные посты Медведева в соцсетях

В 2021 году уже утративший всякое влияние Дмитрий Медведев попытался вернуться в информационную повестку, начав делать оскорбительные и воинственные заявления в адрес Украины. Уже за 5 месяцев до российского вторжения Медведев заявил, что переговоры с Украиной не имеют смысла.

В первые дни полномасштабного вторжения в Украину Медведев начал делать нападки и в адрес Европы, прямо угрожая ей войной даже за моральную поддержку Украины.

В течение последующего года Медведев опубликовал еще много воинственных постов в соцсетях, где попеременно то пытался всячески оскорбить украинских и западных политиков, то угрожал всему миру ядерной войной.

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