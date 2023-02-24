Жданов предполагает, что возможен захват аэропорта и вывод его из строя, как россияне это сделали когда-то в Приштине.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может устроить провокации для расшатывания ситуации в Молдове и может прибегнуть к попытке захватить аэропорт Кишинева и вывести его из строя. Однако высадить там свой десант Российской Федерации все же не удастся.

"Я думаю, что Россия вкладывает туда деньги (в расшатывание ситуации в Молдове – ред.). Россия – такая особенная страна, что даже когда они знают, что проиграют, они все равно будут туда вкладывать деньги и пытаться – "авось оно что-то выгорит", – объяснил он в интервью ТСН.

По словам Жданова, единственное, что россияне сейчас могут сделать, – это устроить "террористический акт по захвату аэропорта" в Кишеневе.

Видео дня

"Но туда высадить российские войска – это невозможно, потому что Приднестровье находится в анклаве между территорией Румынии и территорией Украины. У нас достаточно войск. А Румыния – вообще страна НАТО, и я думаю, что никто там не будет предоставлять воздушное пространство для высадки десанта", – подчеркнул эксперт.

В то же время можно рассматривать вариант "захвата аэропорта с целью недопущения высадки войск стран-партнеров". Жданов отметил, что при этом Кремлю еще необходимо "расшатать политическую ситуацию, чтобы это произошло таким образом, что люди на улицах, протесты, заставить правительство и президента уйти в отставку, и на этом фоне привести к власти более пророссийские партии".

"А чтобы не было усиления силового блока Молдовы, возможен захват аэропорта и вывод его из строя, как это они сделали когда-то в Приштине. Кстати, таким образом Ельцин – к тому времени руководитель России – сформировал Косово. Косово сформировали благодаря этой спецоперации российских войск в Югославии. Вот в Молдове возможен такой вариант", – считает он.

По мнению эксперта, такой вариант развития событий в Молдове вполне реален, поскольку силовые структуры страны очень слабые. В то же время Жданов не исключает участия Украины в поддержке Молдовы.

"Я так понимаю, как сказал президент Зеленский, Украина ждет обращения со стороны Молдовы. У нас есть силы и средства. Мы вынуждены были с начала этого массированного вторжения и раньше держать войска на границе с Молдовой в той части, где присутствуют российские войска. Они у нас есть по сегодняшний день. Мы не допустили пробивания сухопутного коридора в Приднестровье. Мы не допустили высадки морского и воздушного десанта для формирования коридора к морю. Так что у нас достаточно сил и средств, и если официально Молдова обратится к Украине, то можем им помочь в решении вопроса демилитаризации этой территории", – продолжил он.

Жданов также не исключает вариант, что именно об этом президент США Джо Байден мог разговаривать накануне с лидером Молдовы Майей Санду на встрече в Варшаве. Кроме того, по его мнению, помощь Молдове могут оказать и воздушно-десантные войска США, которые не входят в состав НАТО и дислоцируются сегодня на территории Польши.

Провокации РФ в Молдове

Россия продолжает расшатывать ситуацию в Молдове. Недавно Украина предупредила власти соседней страны о подготовке Кремлем государственного переворота в Молдове. В Кишиневе это подтвердили.

Известно, что по делу о подготовке государственного переворота в Молдове арестовали двух людей. Под следствием находятся пять человек – граждане Молдовы.

Кроме того, в стране заявили о необходимости демилитаризации Приднестровья. Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина всегда будет готова помочь Молдове в разрешении ситуации с Приднестровьем. В частности, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: