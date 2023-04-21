В качестве примера Борис Писториус назвал блокирование путей снабжения.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальными" определенные операции ВСУ на территории России. Они могут быть нужны для защиты от агрессии. А в качестве примера чиновник привел блокирование путей снабжения.

Таким мнением Писториус поделился в эфире на телеканале ZDF. По мнению главы Минобороны Германии, "совершенно нормально", что в такой войне "атакованный также перемещается на вражескую территорию, например, для блокирования путей снабжения".

"До тех пор, пока не будут атакованы города, гражданские лица, гражданские районы, вам придется с этим смириться. Не с удовольствием, но это часть этого [украинских операций], например, чтобы перекрыть пути снабжения", — добавил Писториус.

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Отдельно министр обороны высказался об обеспечении армии оккупантов. Германия знает, что Россия отправляет на фронт расконсервированную технику старых образцов, которая иногда находится в "плачевном состоянии". Сюда относятся и древние танки 50-х, 60-х годов прошлого века.

Операции Украины в России: что известно

Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий в конце января впервые косвенно подтвердил, что Украина причастна к взрывам на российских аэродромах в Энгельсе и Рязани.

ВСУ в начале апреля показали удары по войскам оккупантов возле села Цаповка Белгородской области. Вражеское подразделение располагалось в лесополосе на дистанции 1,3 километра от границы.

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