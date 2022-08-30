Врачи провели у российского диктатора примерно 20 минут.

Российский "фюрер" Владимир Путин разъярен из-за неудач на фронте и успешный старт контрнаступления украинской армии на южном направлении. В последнее время диктатор "слишком много нервничает", что сказывается на его здоровье.

Об этом пишет телеграм-канал Generall SVR.

По данным канала, вчера Путин провел четыре оперативных совещания с представителями руководства военного блока. Подробно обсудили тему контрнаступления ВСУ на Херсонщине.

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Путин ознакомился с докладами ФСБ и военных, был очень зол. В конце рабочего дня кремлевскому лидеру срочно вызвали бригаду медиков.

"Атмосфера во время совещаний у президента была самая напряженная за последнее время. Поздно вечером к Путину вызвали дежуривших медиков, которые провели у президента около двадцати минут. В окружении президента заметили, что в последнее время Путин стал "слишком много нервничать" и это негативно влияет и на его близких, и на окружение", - пишет канал.

Как сообщал УНИАН, ранее этот же канал сообщил, что Путину якобы понадобилась медицинская помощь. Путин пожаловался на сильную тошноту. К нему вызвали дополнительную бригаду медиков с врачами президента. Известно, что врачи оказывали помощь и были у Путина в течение трех часов и после улучшения состояния президента покинули его покои.

Предполагаемые болезни Путина

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали различные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что Путина прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.

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