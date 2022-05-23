Сообщается, что лечащие врачи рекомендуют Путину покой в ближайшие дни и настоятельно рекомендуют отказаться от личного участия в встречах.

В сети появилась информация о том, что в ночь с 16 на 17 мая президенту России Владимиру Путину была проведена хирургическая операция. На ее скорейшем проведении настаивали врачи.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Генерал СВР". Его якобы ведет бывший генерал СВР Службы внешней разведки РФ, владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

"По мнению врачей, участвующих в лечении президента (РФ), операция прошла успешно. Мы уже рассказывали о том, что Путин лично отсутствовал в информационном пространстве с 17 по 19 мая и не был доступен даже для близкого окружения, за исключением секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева", - говорится в сообщении.

По информации Телеграмм-канала, с 17 по 19 мая в информационном пространстве размещали "консервы", записанные заранее встречи и послания, а лично Путин за это время провел два раза телефонные переговоры.

"20 мая заседание Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции проходило по схеме, где вступление президента было записано заранее, а участие Путина в видеоформате поддерживалось с помощью технологии Deepfake, как и за неделю до этого", - утверждает "Генерал СВР".

По его информации, 20 мая Путину стало хуже, но его состояние врачи стабилизировали утром 21-го числа.

"Лечащие врачи рекомендуют Путину покой в ближайшие дни и настоятельно рекомендуют отказаться от личного участия в встречах", - добавляет автор информации.

Он отметил, что одним из немногих знающих реальное положение дел со здоровьем Путина является Александр Лукашенко. Именно его попросили предоставить диктатору услугу и создать видимость деятельности президента РФ.

Путин болен: что известно

ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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