На кадрах видно, что молодой человек, пытаясь показать усердную работу за компьютером, перебирает пальцами по клавиатуре, даже не нажимая клавиш.

В среду, 30 июня, в России прошла «Прямая линия с Владимиром Путиным». Внимание пользователей соцсетей привлек один из операторов так называемого центра обработки сообщений для президента, который изображал «усердную работу».

Во время общения с президентом телеведущая Наиля Аскер-Заде дала слово колл-центру, куда стекаются все звонки и SMS во время «прямой линии».

«Я предлагаю переместиться в центр обработки сообщений, спросить наших коллег: Скучно, девочки, или нет? Как там у вас обстановка, Татьяна?» - поинтересовалась ведущая пропагандистского канала «Россия 24».

«Наиля, совершенно нескучно, вопросов у нас очень много, как только в эфир выходит президент - вы понимаете, какой сразу скачок идет по количеству обращений, когда люди видят это живое общение, живую связь с президентом», - ответила ей корреспондентка.

Однако в момент, когда она рассказывала про напряженную работу в центре обработки сообщений, в кадр попал один из операторов, который находился позади журналистки. На кадрах видно, что молодой человек, пытаясь показать усердную работу за компьютером, перебирает пальцами по клавиатуре, даже не нажимая клавиш.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо.

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Автор: Денис Прядко