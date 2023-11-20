Путин боится, что митинги недовольных войной испортят ему красивую картинку "всеобщего благоденствия" перед выборами.

Кремль обеспокоен угрозой со стороны движения жен мобилизованных и боится, что их активность может создать негативный фон для так называемых "выборов президента" в марте 2024 года.

Как пишет умеренно лояльное к Кремлю издание "Коммерсантъ", на выходных состоялся закрытый семинар для региональных чиновников, посвященный вопросам подготовки к "выборам". Среди прочего российским вице-губернаторам рассказали о темах, которые "зарубежные недоброжелатели" могут использовать для "дестабилизации" ситуации в России.

"К информационным рискам отнесены настроения женщин, чьи близкие находятся в зоне СВО: с ними необходимо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и помогать их решению", – рассказали источники "Коммерсанта", побывавшие на семинаре.

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Оппозиционное издание The Insider подает чуть менее благостную картину. Его источник утверждает, что Москва постоянно напоминает губернаторам, что важно не допустить никаких протестов со стороны жен мобилизованных.

"Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек", — рассказывает источник.

Движение жен мобилизованных в России

Как писал УНИАН, в России все громче звучит недовольство со стороны родственников солдат, оказавшихся на фронте в Украине в рамках прошлогодней мобилизации. Жены и матери оккупантов требуют вернуть их домой хотя бы в рамках временных отпусков, а лучше – на совсем.

7 ноября в Москве два десятка женщин воспользовались митингом коммунистов и вышли с плакатами "Мобилизованным пора домой" и "Нет бессрочной мобилизации". Полицейские быстро их окружили, но, вопреки сложившейся традиции, избивать ногами не стали.

После этого жены оккупантов пытались получить разрешения на проведение митингов еще в нескольких городах России, но везде получили отказы. Среди прочего власти ссылались на ковидные ограничения.

Только в Новосибирске власти согласовали проведение акции. Но с условием, что митинг будет проходить в закрытом помещении и что участников будут пускать по предъявлении справки, что их родственник поехал убивать украинцев.

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