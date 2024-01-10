Депутат сказал, что их не стоит слушать.

В Государственной думе России назвали просьбы жен мобилизованных вернуть мужей с войны "ципсошно-церэушными наработочками".

Депутата Госдумы, председателя комитета по обороне Андрея Картаполова спросили, почему нельзя вернуть домой 300 тысяч мобилизованных, если Минобороны РФ утверждает, что только в 2023 году они приняли на котракт 410 тысяч человек. Также ему напомнили о том, что жены мобилизованных требуют ротацию.

"Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу", - заявил Картаполов в интервью "Фонтанке".

Также он заверил, что российские оккупанты, которые год воюют против Украины, уже "стали профессионалами своего дела". "И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги. Поэтому здесь нет никакой социальной справедливости. За то, что люди выполняют задачи, они получают необходимые социальные блага и прочие, прочие, прочие дела. Более защищённого на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и его семьи просто нет в нашей стране, поэтому давайте не будем лукавить", - заявил он.

Протесты жен мобилизованных в России:

Как известно, в последнее время в РФ активизировались движения родственников мобилизованных. Зачастую они не выступают против вторжения в Украину, а лишь требуют вернуть их мужей домой и заявляют, что у тех меньше прав, чем у завербованных на войну заключенных.

В конце октября одно из таких движений опубликовало в сети манифест против бессрочной мобилизации. Группа "Путь домой" заявила, что власти их предали и отвернулись от них.

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