Безногий в российской форме - боевик группировки "ДНР", воевавший на стороне РФ более пяти лет,

Беларуские пропагандисты накануне показали сюжет, как Александр Лукашенко радостно катается по льду вместе с безногим боевиком. Как пишет Беларускі Гаюн, этот оккупант уже и ранее был замечен в съемках российских телевизионщиков.

Лукашенко в форме беларуской сборной выкатил террориста во время хоккейного матча. После нескольких кругов диктатор подъехал с коляской к трибуне, после чего в секции болельщиков раздались овации.

Сообщалось, что безногий в российской форме - боевик группировки "ДНР", воевавший на стороне РФ более пяти лет, Павел Прохоренков. На оккупированной части Донбасса мужчина был фактически причастен к преследованиям и пыткам местного населения, так как служил в "народной милиции".

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В апреле 2022 года он подорвался на мине, потерял одну ногу и серьезно повредил другую.

Известно, что этот мужчина уже не раз использовался в пропагандистских роликах Кремлевских СМИ, а сейчас пропаганда пишет, что ему и его семье будет предоставлено беларусское гражданство. В то же время, почему он отказался жить на оккупированной родине, не сообщается, пишет Беларускі Гаюн.

В прошлом году Прохоренков дал интервью прокремлевскому изданию "Спутник", где заявил, что уверен, что "вскоре благодаря "специальной военной операции" РФ в Украине в Донецке воцарится мир, только пока надо "с корнем вырвать эту всю нечисть, которая сюда пытается забраться, добраться и искоренить русский народ".

Ситуация в Беларуси - Россия перебрасывает технику

Россия продолжает усиливать группировку войск в Беларуси. Накануне Беларускі Гаюн заметил переброску еще четырех эшелонов с военными ВС РФ и техникой.

28 декабря в Беларуси насчитали до 10 тысяч российских военных. На территории республики проходят совместные - "союзные" - учения с армией Лукашенко, в ходе которых оккупанты отрабатывают наступательные действия.

Кроме того, в воздушном пространстве Беларуси российские захватчики собирают данные о ПВО ВСУ для нанесения по Украине новых ударов.

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