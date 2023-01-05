На территории Беларуси продолжается наращивание региональной группировки войск РФ и РБ.

Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение совместных с Россией летно-тактических авиационных учений.

Учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России пройдут в целях повышения уровня их боевой подготовки. Об этом сообщает минобороны Беларуси.

"От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил. Совместная подготовка беларуской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы", - говорится в сообщении.

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Также в беларуском минобороны сообщили, что на территории их страны продолжается наращивание региональной группировки войск России и Беларуси.

"Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно. В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - сказано в сообщении.

Россия и Беларусь

Как сообщал УНИАН, Россия использовала территорию Беларуси для вторжения в Украину. Сама беларуская армия прямого участия в войне против Украины пока не принимала, однако всячески содействовала российским оккупантам.

РФ и Беларусь регулярно проводят совместные военные учения. А уже больше года российские войска непрерывно находятся на беларуской территории. По состоянию на 28 декабря 2022 года в Беларуси пребывало более 10 тысяч российских солдат. При этом в Беларуси начали переводить армию на "военное время" в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности.

И хотя количества российских оккупантов в Беларуси недостаточно для начала нового вторжения в Украину, такая угроза все же остается. Однако, командующий сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в случае повторной попытки оккупантов наступать на Киев с территории Беларуси наши военные остановят врага еще на границе.

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