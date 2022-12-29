Количества солдат РФ, находящихся в Беларуси, недостаточно для нового вторжения в Украину.

По состоянию на среду, 28 декабря 2022 года, на территории Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат. Однако этого количества недостаточно для начала нового вторжения в Украину.

Как отметил в эфире телемарафона глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, угроза возможного наступления с территории Беларуси сохраняется. При этом реальных возможностей осуществить подобную операцию у врага сейчас нет.

"Мы не фиксируем создание наступательных группировок, а та группировка, которая есть у России, это около 10 200 солдат, она не способна выполнить задачи по повторному наступлению на территорию Украины", – добавил Дейнеко.

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Угроза повторного вторжения РФ из Беларуси

Российские оккупационные войска уже несколько недель продолжают время от времени демонстрировать активность в районе границы Беларуси с Украиной. На фоне таких маневров в информационном поле началось обсуждение вероятного повторного нападения РФ на северные регионы Украины.

В Беларуси начали переводить армию на "военное время" в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности. Целью таких действий в Минобороны страны назвали в том числе проверку знаний военнослужащих.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, хотя и несколько напряженной, особенно в информационном поле. Он добавил, что Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, в частности, предоставляя свою территорию, свою поддержку, инфраструктуру и воздушное пространство.

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