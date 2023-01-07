Лукашенко признает, что помогает российским оккупантам.

Александр Лукашенко заявил, что поддерживает своих российских "братьев", но "не забывает и об украинцах", цитирует беларусского диктатора пропагандистская БЕЛТА.

Находясь на рождественской службе в Свято-Елисаветинском монастыре, он отметил, что попы недавно собирали помощь для российских оккупантов, за что филия РПЦ "попала под критику "беглых" (оппозиции – УНИАН).

Лукашенко вспомнил ою украинских беженцах.

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"Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране", - заявил Лукашенко.

Ситуация в Беларуси – Россия перебрасывает технику

Россия продолжает усиливать группировку войск в Беларуси. Накануне Беларускі Гаюн заметил переброску еще четырех эшелонов с военными ВС РФ и техникой.

28 декабря в Беларуси насчитали до 10 тысяч российских военных. На территории республики проходят совместные – "союзные" - учения с армией Лукашенко, в ходе которых оккупанты отрабатывают наступательные действия.

Кроме того, в воздушном пространстве Беларуси российские захватчики собирают данные о ПВО ВСУ для нанесения по Украине новых ударов.

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