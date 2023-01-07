Ночью в Беларусь прибыл ещё один эшелон с солдатами ВС РФ.

За прошлые сутки в Беларусь из России прибыло четыре эшелона с техникой и военными ВС РФ.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в 07:30 6 января на ЖД-станцию Полонка (Барановичский рн, Брестская обл) прибыл эшелон, в котором находилось: ≈30 вагонов-платформ с колесной техникой, 4 крытых вагона и 2 пассажирских вагона с личным составом. Среди техники замечены: Уралы, КамАЗы, БТРы, бензовозы. Этот эшелон выехал ещё 3 января в 14:50 с ЖД-станции Кантемировка (Воронежская обл, РФ), которая находится в приграничье с Луганской областью Украины.

Отмечается, что в городе Богучар Воронежской области дислоцируются 262 база хранения и ремонта военной техники (танковая), а также 1 отдельная танковая бригада (создана в 2015 году). Расстояние от Богучара до станции Кантемировка составляет около 60 км.

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Помимо этого, также известно, что вчера утром на ЖД-станцию Слоним (Гродненская обл, Беларусь) прибыл ещё один эшелон с техникой ВС РФ, в составе было ≈27 вагонов-платформ с колёсной и гусеничной техникой.

Кроме того, был замечен и 3-й эшелон: он прибыл в Барановичи. Среди техники было замечено: ≈ 43-х единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На многих грузовиках присутствует опознавательный символ "Z".

Также ночью в 02:10 через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал специальный эшелон с 15-ю пассажирскими вагонами. Ночью эшелон мог прибыть в Оршу или Витебск. Сообщается, что в вагонах ехал личный состав ВС РФ в количестве ≈ 800 человек. Нельзя исключать, что после остановки в Витебской области, эшелон мог продолжить движение в Брестскую область, к примеру, в район Барановичей.

Усиление группировки и переброска войск в Беларусь: детали

По состоянию на 28 декабря 2022 года в Беларуси пребывало более 10 тысяч российских солдат. Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение совместных с Россией летно-тактических авиационных учений.

В Беларусь 5 января прибыла очередная партия новых БТР-82A: эшелон с 34 единицами техники (что соответствует батальонному комплекту) направлялся в сторону Бреста.