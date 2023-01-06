Воздушная тревога объявлена по всей стране, немедленно идите в укрытия.

В беларуских Мачулищах взлетел ДРЛО А-50У ВКС РФ - самолет дальнего радиолокационного обнаружения. После этого в Барановичах взлетели два истребителя.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Позже пошел на взлет и кинжалоносец МиГ-31К ВКС РФ. Из-за этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Так, в 12:16 по киевскому времени в Мачулищах зафиксирован взлет борта ДРЛО А-50У ВКС РФ. Через две минуты в Барановичах в воздух поднялись два истребителя.

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А в 12:40 в Мачулищах был замечен взлёт МиГ-31К. Стоит напомнить, что МиГ-31К может переносить российские ракеты "Кинжал". ПВО Украины не может перехватить эти ракеты, поэтому при возможном их запуске объявляется масштабная воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 13:00 06.01.2023

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