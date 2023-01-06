Это уже третий батальонный комплект БТР-82А в Беларуси.

В Беларусь 5 января прибыла очередная партия новых БТР-82A. Помимо БТР-82А, из РФ прибыли БТР-80К (командирский вариант БТР-80, с сохранением вооружения и дополнительным связным и штабным оборудованием), бронированные медицинские (БММ) и ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-К) на базе БТР-80.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, эшелон с 34 единицами техники (что соответствует батальонному комплекту) днем 5 января направлялся в сторону Бреста. Это позволяет предположить, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38 десантно-штурмовой бригады.

"Стоит отметить, что на вооружение одного из батальонов 38 одшбр только в 2019 году поступили БТР-70МБ1 (беларуская модернизация БТР-70). Также в бригаде эксплуатируются БТР-80. Позднее информацию о передаче техники подтвердило и МО РБ: БТР-82А должны заменить в 38 одшбр БТР-80", - сказано в сообщении.

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