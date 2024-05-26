Сейчас наемники собираются в группу для разборок за избиение "братьев".

В Челябинске бывшие наемники из ЧВК "Вагнер" едва не устроили "локальный Бахмут", объявив сбор всех, кто в конфликте с местными членами криминалитета.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники, со вчерашнего вечера в городе усиление: на ноги подняты бойцы спецслужб и тяжелых формирований.

По данным собеседника, конфликт произошел между местными жителями якобы из-за того, что были оскорблены бывшие бойцы ЧВК "Вагнер". После этого между двумя компаниями (одни были в камуфляже) произошла драка, где сначала наемники одержали верх. Но очень скоро в Ленинский район города, где произошел конфликт, двумя машинами приехало подкрепление их оппонентов и молодые люди расстреляли "музыкантов" из травматического оружия. За медицинской помощью обратились по меньшей мере двое наемников.

"После случившегося бывшие участники ЧВК Вагнер бросили клич о помощи и в Челябинск стали стягиваться наемники с боевым опытом со всей округи. В своих чатах они обсуждают облавы на местных "бандитов" и обидчиков, которые расстреляли "братьев", - пишет проект.

Преступления российских солдат в РФ

Кировский областной суд РФ приговорил жителя села Новый Бурец, экс-бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Россомахина к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство 85-летней пенсионерки. Россомахин был завербован ЧВК "Вагнер" в 2022 году, отбывая тюремный срок за другое убийство. Мужчину осудили на 14 лет и он должен был выйти на свободу в сентябре 2034 года, но вернулся домой на 12 лет раньше срока, уже "героем СВО" - с медалью от ЧВК "Вагнер" и помилованием от президента РФ Владимира Путина.

Весной 2023 года он снова убил человека - 85-летнюю Юлию Буйских, проживавшую в соседнем городе. Женщина была избита, на ее теле обнаружены колото-резаные раны. По данным следствия, в марте прошлого года пьяный вагнеровец пришел домой к пенсионерке, где нанес ей множественные удары ножом, одновременно насилуя.

Вас также могут заинтересовать новости: