Российская модель Лилия Судакова приехала с мужем на отдых в Петербург и зарезала его там после ссоры.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Пара сняла на выходные квартиру. Муж модели Сергей Попов привел туда девушку и стал с ней флиртовать в присутствии супруги. Лилия приревновала мужа и ушла на кухню, чтобы успокоиться. К ней пришел Сергей и стал бить, но девушка ответила ему ударом ножом в сердце.
Лилия вызвала скорую, но спасти Сергея не удалось.
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Модель написала явку с повинной, возбуждено дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях.
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