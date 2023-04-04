Рупор Кремля отметила, что современная Россия не знала такого терроризма.

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предрекла Российской Федерации далеко не самое светлое будущее. Она заговорила о "периоде политического терроризма" после ликвидации в кафе Санкт-Петербурга пропагандиста Владлена Татарского.

"Мы можем вползти в новый для нас период, который закончится, но может оказаться очень серьезным и унести множество жизней, – период политического терроризма", – заявила Симоньян в шоу "Ч.Т.Д.".

По ее словам, в новейшей истории России такого терроризма не было, а россияне наблюдали лишь этнический терроризм, но "это другое". При этом она заявила, что уничтожение "военкора" не внутренние российские разборки, а теракт, спланированный спецслужбами Украины.

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Также Симоньян назвала Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку со взрывчаткой, "доморощенной тварью", которая якобы работала за деньги.

Ликвидация "военкора" Татарского - что известно

2 апреля в одном из кафе российского Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв во время творческого вечера пропагандиста Максима Фомина известного как Владлен Татарский. "Военкор" умер на месте происшествия.

Спустя несколько часов силовики заявили о задержание подозреваемой по имени Дарья, которая подарила Татарскому "взрывную" статуэтку.

В свою очередь в Кремле сразу же обвинили Украину. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, якобы за убийством Татарского может стоять "киевский режим". В то же время Путин посмертно наградил Татарского "орденом мужества"

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