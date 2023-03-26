Пропагандисты устроили истерику с угрозами и странными "идеями".

Топ-пропагандисты РФ отрабатывают миллионные гонорары порцией чепухи о гуманной России и странными мечтами о выпуске тысячи танков и миллионов снарядов.

Как сообщает Телеграм-канал "НеШутки", пропагандист Соловьев вполне серьезно заявил, что Россия - единственная страна, в которой "неукоснительно соблюдаются права человека".

"Единственная страна, где есть свобода, уважение к человеку и его правам - это Россия. Единственная страна, которая высоко подняла европейские ценности", - заявил опальный пропагандист.

Другая топ-пропагандистка Маргарита Симоньян вообще "отметилась" невероятным заявлением о том, что Россия может "купить Украину" за замороженные в Европе активы.

"Вот у меня какая идея появилась: есть же наши 300 мрд долларов арестованных. Они нам их отдать не могут. Я предлагаю выход - они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально - нам нужны те, кто хочет быть с нами. Львов нам не нужен. А вот люди, которые хотят быть с нами на своей земле, эти деньги отправят Украине якобы за них. Они это будут называть репарациями, а мы это назовем покупками", - заявила Симоньян.

Как всегда, не обошлось без угроз в том, что РФ "еще ничего не начинала", а сейчас как начнет, как выпустит тысячи танков и миллионы снарядов.

"Время на шутки закончилось. Мы должны тихо и спокойно всем навалять... Шутки закончились", - добавил Соловьев с безумным выражением лица.

Последние перлы пропаганды

Несмотря на бешеные заявления и угрозы, роспропаганда понимает, что ситуация на фронте далеко не так прекрасна, как в их мечтах. Ранее топ-пропагандист Кремля признал, что война будет затяжной, а это значит, на его взгляд, что нужно увеличить срок прохождения срочной службы в армии.

Кроме того, Соловьев в истерике разразился новым неблагополучным прогнозом для россиян и пригрозил походом оккупационной армии в Европу. В очередном видео он заявил, что войска РФ вторгнутся в Гаагу, Париж и Берлин, якобы для того, чтобы о России "думали с уважением".

В то же время российская пропагандистка Маргарита Симоньян, похоже, потеряла методичку из Кремля. Она внезапно признала, что российские "референдумы" в Херсонской и Запорожской областей фейковые.

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