Траурные митинги прошли в Самаре, Тольятти и других населенных пунктах.

В Самаре, Сызрани, Тольятти и других российских городах прошли траурные митинги по погибшим россиянам, которые отправились убивать украинцев и были ликвидированы на базе в профтехучилище Макеевки (Донецкая область).

Как сообщает самарское издание 63.ru, траурный митинг прошел на площади Славы. Память погибших на войне против Украины почтили, возложив цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.

Жители Самарской области были среди оккупантов, присутствовавших на базе в Макеевке в момент удара, это подтвердил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Видео дня

В то же время российские власти не называют число погибших и пострадавших, их имена. Родственникам оккупантов предлагают обращаться в военкоматы для получения информации.

Аналогичная несуразная акция прошла в Тольятти, сообщает "РИА Новости". Как и в Самаре, тут митинг памяти погибших на войне против Украины устроили у мемориала, посвященного Второй мировой войне. Тут "участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций" собрались у Вечного огня в парке Победы. Также акции прошли в Новокуйбышевске, Сызрани и других городах РФ, пишут местные издания.

Ликвидация оккупантов в Макеевке

В новогоднюю ночь украинские защитники устроили "праздничный салют" для российских оккупантов, расположившихся в профтехучилище в Макеевке (Донецкая область). По разным данным там находились от десятков до около 700 россиян.

Это могли быть как мобилизованные, только прибывшие на фронт, так и опытные военные – спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Российская власть сперва игнорировала инцидент, хотя о нем появлялись многочисленные сообщения российских "военкоров". Впоследствии удар подтвердили, заявив о гибели только 63 оккупантов.

Теперь Минобороны страны-агрессора пытается переложить вину на местных "чиновников". А в так называемой "ДНР" вину возложили на самих мобилизованных, которые якобы помогли ВСУ тем, что активно использовали мобильные телефоны.

Вас также могут заинтересовать новости: