Якобы HIMARS ударил по базе из-за активного использования прибывшими военнослужащими мобильных телефонов.

Оккупанты заявляют, что ВСУ смогли ударить по базе мобилизованных в макеевском училище, поскольку российские военные использовали мобильные телефоны.

"Правоохранители" в так называемой "ДНР" сообщили пропагандистскому агентству ТАСС, что российские мобилизованные могли погибнуть из-за "высокой сотовой активности".

"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов", – утверждает источник в "ДНР".

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Ликвидация базы оккупантов в Макеевке

В новогоднюю ночь был нанесен удар по профтехучилищу в Макеевке (Донецкая область). По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами" были уничтожены около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены.

Сообщалось, что на уничтоженной базе находились мобилизованные, спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Российская сторона официально не подтверждает ликвидацию своих военнослужащих, хотя российские "военкоры" активно распространяют информацию об ударе по базе в Макеевке. Минобороны РФ в ежедневной заявило о якобы "перехвате реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS" в Макеевке, не упоминая о своих потерях там.

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