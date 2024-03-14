В "Легионе Свобода России" считают действующую путинскую власть оккупационным режимом.

Освобождение России от путинского режима может происходить поэтапно - "по кускам", начиная, например, с Курской области. Об этом заявил доброволец "Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью 24 Каналу.

"Такое развитие событий не исключено. Возможно, это вопрос не сегодняшнего дня, однако в будущем на территории России начнутся очень серьезные революционные процессы, в результате которых регионы получат свободу. Возможно, не все сразу, но по частям - точно", - заявил он, отвечая на шутливый вопрос о близком провозглашении независимой "Курской народной республики".

Барановский отметил, что сейчас действующий режим в России вполне можно считать оккупационным, ведь Владимир Путин уже давно узурпировал государственную власть, а в 2020 году еще и совершил конституционный переворот, чтобы формализовать свое пожизненное пребывание на "троне".

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При этом доброволец отметил, что российская армия даже на собственной территории ведет себя так же, как и в Украине - как оккупант.

"Они думают, что мы находимся на определенной улице, начинают из всех видов техники туда стрелять. Однако нас там уже давно нет, а под ударом оказываются жилые дома обычных граждан. Путинистам на это наплевать, так же они привыкли действовать и в Украине. В России - внутренняя оккупация", - говорит Барановский.

Ситуация в приграничных районах России

Как писал УНИАН, 12 марта отряды "Легиона Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" зашли на территорию Белгородской и Курской областей, где вступили в бой с российскими правительственными войсками. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В Легионе "Свобода России" говорят, что их стратегической целью является "марш на Москву". Впрочем добровольцы признают, что это задача более отдаленной перспективы, а текущий рейд преследует более приземленную цель.

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